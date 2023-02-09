Названа предварительная причина взрыва газа на Линейной в Новосибирске

Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной взрыва газа с последующим обрушением подъезда в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, где погибли два человека.

«Предварительно, причина — утечка газа. Рассматривается также версия неисправности газового оборудования», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Сообщение о взрыве дома на улице Линейной поступило в 7.43 по местному времени (3.43 мск). По последним данным, погибли два человека, пятеро пострадали.

Из дома эвакуированы 50 человек.