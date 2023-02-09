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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Названа предварительная причина взрыва газа на Линейной в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Анатолия Локтя

Утечка газа, по предварительным данным, стала причиной взрыва газа с последующим обрушением подъезда в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске, где погибли два человека.

«Предварительно, причина — утечка газа. Рассматривается также версия неисправности газового оборудования», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Сообщение о взрыве дома на улице Линейной поступило в 7.43 по местному времени (3.43 мск). По последним данным, погибли два человека, пятеро пострадали.

Из дома эвакуированы 50 человек.

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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

Alhazred

Ядом меньше брызгать надо. К тебе это тоже относится)))

mosquito__2010

"А нас за что ? " ... Менталитет бандерхохла это конечно конченная субстанция.