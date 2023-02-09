Взрыв газа обрушил подъезд дома в Новосибирске, есть жертвы

Подъезд пятиэтажного дома на улице Линейной в Новосибирске обрушился из-за хлопка газа, пока известно об одном погибшем, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — написал Травников в телеграм-канале.

Экстренные службы сообщили, что число погибших выросло до двух.

Сообщение о хлопке газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме с последующим горением поступило в 3.43. В результате происшествия произошло обрушение среднего подъезда.

В настоящее время происходит тушение горящих квартир, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек.