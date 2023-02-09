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Взрыв газа обрушил подъезд дома в Новосибирске, есть жертвы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Подъезд пятиэтажного дома на улице Линейной в Новосибирске обрушился из-за хлопка газа, пока известно об одном погибшем, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — написал Травников в телеграм-канале.

Экстренные службы сообщили, что число погибших выросло до двух. 

Сообщение о хлопке газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме с последующим горением поступило в 3.43. В результате происшествия произошло обрушение среднего подъезда.

В настоящее время происходит тушение горящих квартир, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек.

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c2h5oh76

они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...

IG_S

Ну хоть один адекватный человек

Alhazred

Ядом меньше брызгать надо. К тебе это тоже относится)))

mosquito__2010

"А нас за что ? " ... Менталитет бандерхохла это конечно конченная субстанция.