Взрыв газа обрушил подъезд дома в Новосибирске, есть жертвы

Подъезд пятиэтажного дома на улице Линейной в Новосибирске обрушился из-за хлопка газа, пока известно об одном погибшем, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», — написал Травников в телеграм-канале.Экстренные службы сообщили, что число погибших выросло до двух.
Сообщение о хлопке газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме с последующим горением поступило в 3.43. В результате происшествия произошло обрушение среднего подъезда.
В настоящее время происходит тушение горящих квартир, сотрудники МЧС России разбирают завалы и проверяют рядом расположенные квартиры. Предварительно площадь пожара 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек.
c2h5oh76они все в отставке адекватные, а вот что их заставляло генерировать бред при должности, это великая тайна...
IG_SНу хоть один адекватный человек
AlhazredЯдом меньше брызгать надо. К тебе это тоже относится)))
mosquito__2010"А нас за что ? " ... Менталитет бандерхохла это конечно конченная субстанция.