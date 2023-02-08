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Названы последствия разрыва ядерного договора России и США

Источник:
The Wall Street Journal
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Армия России (атомные подлодки класса Борей)
Фото: © пресс-служба АО ЦКБ МТ Рубин

Потенциальный разрыв Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США может вылиться в новую гонку вооружений, спрогнозировали западные эксперты.

В настоящее время ДНСВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, срок его действия истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала военной спецоперации на Украине.

США ранее обвинили Москву в нарушении ДСНВ, после того как российская сторона вывела свои объекты из-под инспекционной деятельности и отклонила просьбы Вашингтона провести встречу с целью решения возникших проблем.

Россия в августе 2022 года уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках договора. Москва считает, что перезапуск инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества.

ДСНВ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно документу, каждая сторона должна сократить свои ядерные арсеналы, чтобы общее количество вооружений не превышало 700 межконтинентальных ракет, баллистических ракет на подлодках, 1550 боеголовок и 800 пусковых установок.

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Политика #Мир
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