Лию Ахеджакову отменили в театре

«Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин», в котором играла Лия Ахеджакова. Актриса рассказала, что это произошло по требования каких-то людей.

«Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких-то людей, которые пишут ему письма, и департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я все понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — сказала актриса «Подъему».

Актриса добавила, что пока не знает, кто был инициатором снятия её с репертуара «Современника».

«Я попросила Еву Меркачеву, как члена Совета при президенте по правам человека, чтобы она спросила департамент культуры, до какой степени это их идея? Или это попросил директор? Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения «Современнику», убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?» — сказала Ахеджакова.

«Игра в джин» была единственной постановкой с участием Лии Ахеджаковой в «Современнике» после отмены осенью 2022 года спектакля «Первый хлеб».

Ахеджакова известна своей активной гражданской позицией. С 2011 года критически относится к деятельности Владимира Путина. В феврале 2022 года выступила против СВО.