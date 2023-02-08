Миллионы требуют с осужденного экс‑вице премьера Алтая

Прокуратура Республики Алтай требует взыскать 20,9 миллионов рублей с бывшего первого вице-премьера региона Роберта Пальталлера, приговоренного к 14 годам лишения свободы за взятки.

Прокуроры подсчитали доходы Пальталлера и его жены за 2006-2019 годы, во время которых он занимал пост первого зампреда региона, и выяснили, что они не соответствуют средствам, которые пара потратила недвижимость, автомобили и хранила наличными.

Разница составила 20,9 миллионов рублей. В Алтайский районный суд Алтайского края направлено исковое заявление о взыскании этих неподтвержденных расходов. Оно находится на рассмотрении.

В сентябре прошлого года Пальталлера приговорилик 14 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в 80 миллионов рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении причиненного преступлением ущерба на 136 миллионов рублей в пользу РФ. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и крупных взятках.

Бывший чиновник пытался оспорить приговор, но 31 января Верховный суд Республики Алтай оставил его в силе.