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Миллионы требуют с осужденного экс‑вице премьера Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК по Республике Алтай

Прокуратура Республики Алтай требует взыскать 20,9 миллионов рублей с бывшего первого вице-премьера региона Роберта Пальталлера, приговоренного к 14 годам лишения свободы за взятки.

Прокуроры подсчитали доходы Пальталлера и его жены за 2006-2019 годы, во время которых он занимал пост первого зампреда региона, и выяснили, что они не соответствуют средствам, которые пара потратила недвижимость, автомобили и хранила наличными.

Разница составила 20,9 миллионов рублей. В Алтайский районный суд Алтайского края направлено исковое заявление о взыскании этих неподтвержденных расходов. Оно находится на рассмотрении.

В сентябре прошлого года Пальталлера приговорилик 14 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в 80 миллионов рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск о возмещении причиненного преступлением ущерба на 136 миллионов рублей в пользу РФ. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и крупных взятках.

Бывший чиновник пытался оспорить приговор, но 31 января Верховный суд Республики Алтай оставил его в силе.

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ЧП #Криминал #Республика Алтай
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