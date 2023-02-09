Фильмы про стриптиз: удовольствие за деньги

Как правильно раздеться и как вести себя во время эротического танца, впервые показали именно в кино. Фильмов, где стриптиз стал главной темой, не так много. В подборку вошли самые современные картины.

Основоположницей стриптиза принято считать французскую танцовщицу Мону, которая 9 февраля 1893 года в парижском кафе «Мулен Руж» во время танца сняла с себя всю одежду. Тогда девушку оштрафовали на 100 франков за непристойное поведение, а событие стали считать днем рождения стриптиза.

В обществе до сих пор стриптиз считается чем-то аморальным. Кинематографисты попытались показать, что танцовщики эротического жанра — тоже люди, со своими проблемами, чувствами и стремлениями.

«Стриптизерши»

США, 2019 год, режиссер: Лорин Скафария

В ролях: Констанс Ву, Дженнифер Лопес, Джулия Стайлз, Кеке Палмер

В центре сюжета танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит.

Девушки привыкли к большим заработкам и роскошной жизни, но после финансового кризиса 2008 года посетителей в клубе заметно поубавилось, и деньги к стриптизершам уже не текут рекой. Тяжелые времена требуют отчаянных мер, и бывшие танцовщицы решаются на авантюрный шаг.

Картина снята по реальным событиям, вплоть до преступных схем героинь: охоты за богатыми мужчинами, выуживание у них кодов кредиток и других.

«Империя стриптиза»

США, 2014 год, реалити-шоу

«Империя стриптиза» — эротическое реалити-шоу о стриптиз-клубах в Детройте и их основателе Алане Марковице. Он создал сеть «клубов для джентльменов» и объявил себя самым успешным стриптиз-промоутером Америки.

Фото: © кадр из реалити-шоу «Империя стриптиза»

В проекте снимался Кенни Кори — агент танцовщиц, под крылом которого работают 500 девушек. Он правая рука Алана, постоянно ищет новых подающих надежды девушек и делает так, чтобы уже работающие в клубах Алана танцовщицы всегда выдавали шоу самого высокого класса.

«Супер Майки»

Нидерланды, 2020 год, режиссер: Йохан Нийенхейс

В ролях: Джим Баккум, Мартейн Фишер, Юват Вестендорп, Ева ван де Вейдевен

По сюжету фильма «Супер Майки», обаятельный стриптизер Джоррит и его лучший друг Бас направляются из Голландии в Майами, чтобы открыть свой стриптиз-клуб. Они начинают строительство, которое сопровождается весельем и горячими танцами.

В комедии хорошо проработала тема мужского стриптиза: от зажигательной музыки до проработанной хореографии. Герои танцуют игриво и весело, даже если не имеют идеальных параметров.

«Полуденная нега»

США, 2013 год, режиссер: Джоуи Солоуэй

В ролях: Джуно Темпл, Кэтрин Хан, Джош Рэднор, Джейн Линч

Главная героиня «Полуденной неги» 30-летняя образованная и привлекательная домохозяйка, живущая среди творческой богемы Лос-Анджелеса. На первый взгляд у нее есть все: роскошный благоустроенный дом, успешный муж, прелестный ребенок и огромное количество хипстерской одежды. Но она изнывает от скуки.

Однажды Рэйчел отправляется в стриптиз-клуб, надеясь оживить свой брак и встречает там стриптизершу МакКенну. Желая наставить ее на путь истинный, Рэйчел нанимает МакКенну няней в свою семью. Этот поступок приводит к цепочке неожиданных и ярких событий в жизни Рэйчел и всего ее окружения.

«Супер Майк»

США, 2012 год, режиссер: Стивен Содерберг

В ролях: Ченнинг Татум, Алекс Петтифер, Мэттью МакКонахи, Коуди Хорн

В центре сюжета опытный стриптизер по имени Супер-Майк работает в клубе «Xquisite», который принадлежит некогда знаменитому стриптизеру Далласу. Помимо работы, он дает уроки жизни начинающему парню Адаму по кличке Малыш.

Фото: © кадр из фильма «Супер Майк»

Фильм отчасти основан на опыте актера Ченнинга Татума в качестве экзотического танцовщика, коим он был до того, как стал кинозвездой.