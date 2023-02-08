Google подвергнет цензуре изображения

Google включит по умолчанию функцию безопасного поиска SafeSearch для всех пользователей. Это подвергнет цензуре поисковую выдачу и исключит оттуда откровенные изображения.

В честь Дня безопасного Интернета Google активирует для всех фильтр, предназначенный для защиты пользователей от случайного обнаружения откровенных картинок и фото в поиске. Ранее безопасный поиск был активен у несовершеннолетних или его можно включить в настройках.

При обнаружении нежелательного контента, фильтр заблюрит его. Пользователь сможет кликнуть на него и получить информацию о содержимом, перейти в настройки блокировки картинок или отключить SafeSearch.

Фильтрация распространится только на поисковую выдачу Google и не коснется других поисковых систем, даже при использовании браузера Chrome. В день активации SafeSearch пользователи получат дополнительное уведомление.