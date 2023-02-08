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Археологи нашли погребение женщины с набором украшений

Источник:
Sibnet.ru
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Раскопки
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Археологи нашли захоронение женщины с набором украшений в Чановском районе Новосибирской области, сообщил журналистам ученый секретарь отдела спасательных археологических работ Института археологии и этнографии СО РАН Антон Выборнов.

Ученые исследовали два курганных могильника в Чановском районе — «Озеро Таштагол-1» и «Озеро Рыбачье». Они нашли погребение женщины с большим количеством украшений.

«Шейные украшения, украшения одежды, на поясе у нее было замечательное бронзовое зеркало, которое когда-то выполняло не только утилитарную роль», — сказал Выборнов.

Также было обнаружено погребение мальчика возрастом около 10 лет, для которого сделали особый курган, не такой большой, как для взрослых.

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