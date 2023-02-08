Секретарша Сергея Васнецова Тамара Кожемятько появится в сериале «Папины дочки. Новые», сообщает пресс-служа онлайн-кинотеатра START.

В новом сезоне проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей.

Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. Помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи — в том числе, легендарная Тамара Кожемятько.

Съемки проекта «Папины дочки. Новые» стартовали в январе этого года. Помимо Татьяны Орловой, к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие актеры. Проект выйдет на экраны в 2023 году.

«У меня как-то был случай на таможне. Пограничник проверил паспорт и сказал: "Спасибо вам за мое детство!" Эту фразу я часто слышу от двадцатилетних. Понимаю, что в свое время каждое утро перед школой они включали "Папиных дочек"», — вспоминает исполнительница роли Тамары Кожемятько Татьяна Орлова.