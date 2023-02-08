НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Появились подробности каста новых «Папиных дочек»

Источник:
Sibnet.ru
373 0
Исполнительница роли Тамары Кожемятько Татьяна Орлова
Исполнительница роли Тамары Кожемятько Татьяна Орлова
Фото: © телеканал СТС

Секретарша Сергея Васнецова Тамара Кожемятько появится в сериале «Папины дочки. Новые», сообщает пресс-служа онлайн-кинотеатра START.

В новом сезоне проклятие Васнецовых настигает Веника (Филипп Бледный). В очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставляя мужу прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей.

Вениамину придется прожить опыт Васнецова-старшего (Андрей Леонов) и научиться быть для девочек одновременно мамой, папой и другом. Помогут ему в этом родственники и старые друзья семьи — в том числе, легендарная Тамара Кожемятько.

Съемки проекта «Папины дочки. Новые» стартовали в январе этого года. Помимо Татьяны Орловой, к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие актеры. Проект выйдет на экраны в 2023 году.

«У меня как-то был случай на таможне. Пограничник проверил паспорт и сказал: "Спасибо вам за мое детство!" Эту фразу я часто слышу от двадцатилетних. Понимаю, что в свое время каждое утро перед школой они включали "Папиных дочек"», — вспоминает исполнительница роли Тамары Кожемятько Татьяна Орлова.

Еще по теме
Сериал о серийном убийце «Фишер» эксклюзивно вышел в Wink
Стартовали съемки «Новых звезд в Африке»
Первый канал объявил имена наставников 11‑го сезона «Голоса»
Мальчик из Красноярска выиграл поединки в «Голосе» и выбыл
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Российские разведчики разбили польских наемников
Подсчитан уровень доверия россиян Путину
Почему кукуруза оказалась генетически сложнее человека
Обсуждение (0)
Топ комментариев

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

MuCbE

Он что Мюнхгаузен? Ракета и сама долетит.

GammiPluh

Зачем упускать шанс еще разок долбануть по Хиросиме (тем более мирного договора нет)... красивый был...