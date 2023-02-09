Путин откроет новый терминал аэропорта Толмачево

Президент России Владимир Путин по телемосту откроет новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево в четверг в день 100-летия отечественной гражданской авиации.

Пассажирский терминал (С) площадью около 58 тысяч квадратных метров оснащен шестью телескопическими трапами и 54 стойками регистрации. Его пропускная способность – около 1,8 тысячи пассажиров в час.

Отличительной особенностью аэровокзального комплекса стали фасады в виде единой непрерывной стеклянной «ленты» длиной более 300 метров.

Постоянно критикующий Новосибирск дизайнер Артемий Лебедев похвалил аэропорт Толмачево за идею «парящей кровли» в новом терминале.

Перевод обслуживания пассажиров внутренних рейсов из сектора А в сектор С будет производиться поэтапно с 10 по 28 февраля.