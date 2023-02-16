Что такое мобильная связь от Ростелекома?

Мобильная связь от Ростелекома — это уверенное соединение по всей стране, большой пакет минут и интернета, а также удобное объединение услуг в один счет.

Одно из главных достоинств мобильной связи Ростелекома — возможность объединения с другими цифровыми услугами. Это стандартный домашний или геймерский интернет, онлайн-кинотеатр Wink, облачное хранилище. Пользователь выбирает подходящий тариф в зависимости от потребностей и получает выгоду. По сравнению с оплатой разных видов связи по отдельности экономия достигает 40-60%.

Все скомбинированные тарифы позволяют выбирать количество минут мобильной связи (от 1200 до 2200), выбирать скорость интернета, пакеты ТВ-каналов, фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатре Wink. Также в комплект можно добавить игровые опции и Облако Mail.ru.

Абонент может подключить на один счет до пяти сим-карт, обеспечив связью всю семью или друзей. Звонки абонентам Ростелекома безлимитные, а к ним относятся владельцы не только мобильных номеров, но и большинства стационарных телефонов.

Перейти на мобильную связь можно со своим старым номером. Услуги будут доступны с первого дня.