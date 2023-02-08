Россия столкнулась с рекордным дефицитом бюджета

Федеральный бюджет России в январе 2023 года исполнили с дефицитом 1,776 триллиона рублей — это в 14 раз превышает уровень января прошлого года, такие данные представил Минфин России.

Рост дефицита ведомство объясняет возросшими почти в три раза расходами федерального бюджета. Вторая причина — снижение доходов: «их объем упал на 35% к показателю января прошлого года», сообщил Минфин.

Более чем в пять раз выросли расходы на госзакупки. В Минфине ускорение финансирования расходов в январе связали с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

При этом вдвое снизились поступления внутреннего НДС. Нефтегазовые доходы к январю 2022 года упали на 46%, «что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа», говорится в сообщении Минфина.

Покрыть дефицит планируют за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, его ликвидная часть (ту, что можно потратить) составляет 6 триллионов рублей.

Кассовый разрыв?

Финансовая система России накопила достаточно источников для покрытия дефицита бюджета на уровне плановых показателей, приводят «Известия» мнение начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева.

По его словам, многое зависит от способности нарастить поставки нефти и нефтепродуктов на Восток в рамках адаптации экономики России к западным ограничениям.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев назвал ситуацию «не совсем нормальной». «Минфин рассчитывает на то, что цена на нефть со временем вырастет. Как известно, ее стоимость, которая заложена в бюджет, выше долларов на 20 по сравнению с той, по которой приходилось продавать топливо», — сказал он «Коммерсанту».

«Между тем если будет выдержан такой прогнозный уровень — дефицит на уровне около 3 триллионов рублей, то бюджетом предусмотрена возможность заимствования из Фонда национального благосостояния. Но выдержать его будет очень сложно, если не невозможно», — считает Николаев.

В Минфине же настаивают, что предварительные оценки соответствуют ожидаемой динамике доходов и расходов. При необходимости ведомство может покрыть дефицит из ФНБ.