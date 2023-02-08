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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Российскую платформу электромобилей «Москвич» создадут за два года

Источник:
Sibnet.ru
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Собственная российская платформа электромобилей на базе завода «Москвич» появится за два года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России», — сказал Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что производство автомобилей в Москве возобновилось, «несмотря на попытки заблокировать».

Конвейеры с «Москвичами» были запущены в ноябре 2022 года. В планах на 2023 год собрать 10 тысяч электромобилей. В 2024 и 2025 году их собираются выпустить 20 и 25 тысяч соответственно.

Сейчас идет крупноузловая сборка электрокаров «Москвич 3е», копии китайского JAC Sehol E40X.

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