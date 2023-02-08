Российскую платформу электромобилей «Москвич» создадут за два года

Собственная российская платформа электромобилей на базе завода «Москвич» появится за два года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Планируем за два года сделать собственную российскую платформу электромобилей и начинать производить уже собственные автомобили с большинством комплектующих, произведенных в России», — сказал Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что производство автомобилей в Москве возобновилось, «несмотря на попытки заблокировать».

Конвейеры с «Москвичами» были запущены в ноябре 2022 года. В планах на 2023 год собрать 10 тысяч электромобилей. В 2024 и 2025 году их собираются выпустить 20 и 25 тысяч соответственно.

Сейчас идет крупноузловая сборка электрокаров «Москвич 3е», копии китайского JAC Sehol E40X.