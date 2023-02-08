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Чат‑бот ChatGPT интегрировали в поисковик Bing от Microsoft

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Microsoft
Фото: © Turag Photography / Unsplash License

Microsoft анонсировала новую версию поисковой системы Bing. Она получит встроенный искусственный интеллект ChatGPT от OpenAI. Нейросеть даст ответы на вопросы понятным человеческим языком, но не лишит привычной страницы результатов поиска.

На презентации, посвященной новым возможностям поисковой системы Bing, специалисты Microsoft рассказали, что ChatGPT будет интегрирован и в браузер Edge. Более того, компания планирует найти применение чат-боту и в других своих продуктах.

Нейросеть специально доработали для взаимодействия с поисковиком. Bing сможет отвечать более естественным языком. Например, поможет выбрать телефон, объяснив при этом кратко все преимущества конкретной модели. Он сможет составить индивидуальный план питания, маршрут поездки или подсказать, как правильно написать письмо.

Интеграция с Edge будет более широкой. Браузер приобретет специальную боковую панель. В ней можно будет получить, например, понятный обзор сложных финансовых новостей или других тем, попросить составить сообщение для соцсети.

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Полный доступ к новым возможностям поиска пока доступен ограниченному количеству пользователей. Чтобы не пропустить выход новинки, можно подписаться на специальной странице, там же есть возможность протестировать нейросеть в действии.

Поисковые системы вплотную заняты интеграцией искусственного интеллекта в свои продукты. Google уже анонсировал Bard — специальную нейросеть для поиска, а китайская Baidu работает над собственной технологией искусственного интеллекта под названием Ernie Bot.

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Топ комментариев

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

MuCbE

Он что Мюнхгаузен? Ракета и сама долетит.