Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи

Конфликт на Украине не может быть решен по сценарию раздела Корейского полуострова по 38-й параллели, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода "российского боевого корабля" установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины», — цитирует Данилова РБК.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Республику Корею. Госграница установили соглашением о перемирии по итогам войны 1950–1953 годов. Мирный договор между двумя Кореями не подписан до сих пор.

В январе Данилов заявил, что Киеву предлагают «корейский вариант» как один из возможных путей завершения конфликта. По его словам, обсуждением данной идеи с российской стороны занимается замглавы администрации президента Дмитрий Козак. В Москве опровергли эту информацию.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «проброс» со стороны Украины тезиса о "корейском варианте" решения конфликта является первым шагом к признанию сложившихся на земле реалий».