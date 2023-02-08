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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев отреагировал на идею раздела Украины по примеру Кореи

Источник:
РБК
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Конфликт на Украине не может быть решен по сценарию раздела Корейского полуострова по 38-й параллели, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Украина не Корея. Не будет 38-х и прочих параллелей, чужих историй и навязанных извне сценариев. Координаты выхода "российского боевого корабля" установлены, изменений не предвидится, работают Силы обороны Украины», — цитирует Данилова РБК.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Республику Корею. Госграница установили соглашением о перемирии по итогам войны 1950–1953 годов. Мирный договор между двумя Кореями не подписан до сих пор.

В январе Данилов заявил, что Киеву предлагают «корейский вариант» как один из возможных путей завершения конфликта. По его словам, обсуждением данной идеи с российской стороны занимается замглавы администрации президента Дмитрий Козак. В Москве опровергли эту информацию. 

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «проброс» со стороны Украины тезиса о "корейском варианте" решения конфликта является первым шагом к признанию сложившихся на земле реалий».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

MuCbE

Он что Мюнхгаузен? Ракета и сама долетит.