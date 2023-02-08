Ледовый удар зафиксировали на Байкале

Сейсмостанции возле Байкала в воскресенье, 5 февраля, зафиксировали толчки интенсивностью четыре балла. Но вызвали их не подвижки земной коры, а лед Байкала, сообщили сейсмологи.

«В районе населенных пунктов Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное зафиксировано образование становой трещины в ледовом покрове озера Байкал», — сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.

Движение льда и последующий ледовый удар были настолько сильными, что сопровождалась ощутимыми эффектами на территории поселка, достигавшими интенсивности четыре балла. Их и зафиксировали сейсмостанции.

Руководитель Центра зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай, который в это время находился на льду Байкала, почувствовал два сильных толчка. Лед задрожал, и люди стали выбегать на берег, цитируют его «Вести».