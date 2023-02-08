Врач рассказала о полезных сочетаниях в блюдах со свининой

Свинина — слишком жирное мясо, поэтому при готовке ее надо сочетать с правильными ингредиентами, сообщила эндокринолог, диетолог Елена Сюрашкина.

В среднем свинина на 10–16% состоит из жира, но в зависимости от части содержание жиров может быть выше.

«Свинина идеально сочетается с кислыми овощами и фруктами. Выгодно оттеняют вкус мяса и помогают усваивать кальций лимон и ананас. Квашеная капуста со свининой — тоже отличный вариант. Дело в том, что в квашеной капусте содержится молочная кислота, которая помогает усваивать железо из мяса», — цитирует Роскачество Сюрашкину.

По словам врача, наиболее полезные для здоровья способы приготовления свинины — отварная и запеченная в духовке без использования жиров, например, в рукаве с овощами или в фольге на подушке из кабачка, сладкого перца, но не с картофелем.

Свинина содержит практически полный спектр витаминов группы В, а всего одна порция ее печени способна обеспечить человека месячным запасом витамина В12.