Репчатый лук в России подорожал на треть в 2023 году. Рост цен спровоцировали сильные морозы в Средней Азии, сообщил Минсельхоз России.

С начала года цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7% до 19,3 рублей за килограмм, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минсельхоза РФ. Представитель Центра агроаналитики связал резкое подорожание с погодными условиями в странах Центральной Азии.

В январе в странах Центральной Азии ударили аномальные для этого региона морозы. Например, в Узбекистане температура ночью опускалась до минус 17–23 градусов. Овощи, которые хранились на неотапливаемых складах, замерзли и испортились.

Во избежание дефицита в январе-феврале власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию. Отечественный рынок отреагировал на дефицит ростом цен.

Лук — единственный продукт из борщевого набора, стоимость которого выросла за год. Так, капуста за этот же период подешевела на 58,6%, картофель — на 37,3%, свекла — на 28,8%, морковь — на 20,4%.