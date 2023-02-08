Дзюба перейдет в «Локомотив»

Нападающий Артем Дзюба намерен продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.

«Предметный интерес к таким опытным, титулованным игрокам у нас есть ("Локомотив" также собирается подписать защитника Игоря Смольникова). Окончательное решение по поводу подписания контрактов будет принято позже — после полного медицинского обследования», — цитирует «Спорт-Экспресс» Ульянова.

Дзюба и Смольников подпишут контракты до конца сезона с зарплатой в 2,5 миллиона рублей, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

Дзюба в конце прошлого сезона покинул питерский «Зенит», за который играл семь лет. Футболист перешел в турецкий клуб «Адана Демиспор». Он принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним забитым мячом. В ноябре контракт был расторгнут по соглашению сторон.

«Локомотив» после 17 матчей с 13 очками занимает 14 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.