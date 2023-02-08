«Госуслуги» стали доступны при помощи биометрии

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Войти на портал Госуслуг теперь можно при помощи биометрии, сообщает пресс-служба Минцифры.
Биометрические данные стали дополнительным способом аутентификации на портале. Привычные логин и пароль сохраняются, использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию.
Войти через биометрию на Госуслуги могут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе и дали свое согласие на использование данного сервиса.
Сейчас пройти регистрацию в биометрической системе можно только в отделениях банков. В будущем такая услуга появится в МФЦ, а также в специальном мобильном приложении для саморегистрации.
olegsbeglovА мир никто не хочет как-нибудь сделать?
velamНу я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.
MuCbEЯ думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...
MuCbEЯпонцы могут разве что еще один островок насыпать себе. Забиралки тупо нет, есть минимум 7 военных баз...