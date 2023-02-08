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«Госуслуги» стали доступны при помощи биометрии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Войти на портал Госуслуг теперь можно при помощи биометрии, сообщает пресс-служба Минцифры.

Биометрические данные стали дополнительным способом аутентификации на портале. Привычные логин и пароль сохраняются, использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию.

Войти через биометрию на Госуслуги могут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе и дали свое согласие на использование данного сервиса.

Сейчас пройти регистрацию в биометрической системе можно только в отделениях банков. В будущем такая услуга появится в МФЦ, а также в специальном мобильном приложении для саморегистрации.

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olegsbeglov

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