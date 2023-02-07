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Наказание введут за дискредитацию добровольцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума подготовила поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым ответственность будет грозить за дискредитацию не только армии, но и добровольческих формирований.

Изменения вносятся по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщил председатель Комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщается на сайте парламента.

Сейчас ответственность предусмотрена за распространение заведомо ложных сведений о деятельности Вооруженных сил и их дискредитацию. Поправки вносят изменения статью 20.33 Кодекса об административных правонарушениях и статьи 207.3 и 280.3 Уголовного кодекса.

В частности, вносятся дополнительные основания для установления ответственности за дискредитацию участников добровольческих организаций, которые оказывают содействие Вооруженным силам в выполнении поставленных задач, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о них.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении ответственности за фейки о военных в марте 2022 года. Он предусматривает наказание в виде штрафа до полутора миллионов рублей или до трех лет заключения, а в случае тяжких последствий — тюремный срок от 10 до 15 лет.

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Топ комментариев

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...

GammiPluh

Зачем упускать шанс еще разок долбануть по Хиросиме (тем более мирного договора нет)... красивый был...