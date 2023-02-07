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Выросло число жертв мощнейшего землетрясения в Турции и Сирии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: VOA

Количество погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек. Спасатели вторые сутки продолжают разборы завалов.

Так, согласно последним данным, в Турции в результате удара стихии погибло 3549 человек, 22 168 человек пострадали, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

В Сирии больше 1600 жертв, еще несколько тысяч пострадали. При этом многие люди остаются под завалами обрушившихся домов. В частности, в Турции обрушилось порядка 6 тысяч строений.

Спасательные операции продолжаются в обеих странах. В спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения участвуют представители 65 стран — включая Россию.

По оценке сейсмологов, землетрясение, эпицентр которого находился в Турции, стало самым мощным с 1939 года. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля.

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