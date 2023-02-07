Умер «дедушка» форматов MP3 и PDF

Математик Авраам Лемпель умер в возрасте 86 лет в Израиле. Ученый известен разработкой алгоритмов сжатия данных, благодаря которым затем появились современные файловые форматы — например, MP3, ZIP, PNG и PDF.

Лемпель родился в 1936 году в городе Львов, позднее он репатриировался в Израиль. В соавторстве с израильским математиком Яаковом Зивом он написал работы на тему алгоритмов сжатия данных без потерь.

Описанный ими способ преобразования данных был назван в их честь методом Лемпеля — Зива. Фактически, Лемпеля можно считать «дедушкой» современных форматов PDF, MP3, TIFF, PNG, ZIP, GIF и ряда других.

Лемпель был удостоен премии «Золотой юбилей» 1998 года за технологические инновации от Общества теории информации Института инженеров электротехники и электроники. В 2007 году за свои работы он получил медаль Ричарда Хэмминга.