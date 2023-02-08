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Сериал о серийном убийце «Фишер» эксклюзивно вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Фишер»

Премьера первого эпизода сериала «Фишер» состоялась в видеосервисе Wink в среду, 8 февраля. Последующие серии будут выходить по средам.

Сериал «Фишер» — триллер с Александром Яценко, Иваном Янковским и Сашей Бортич, в основу которого легла подлинная история маньяка, убившего как минимум 11 подростков. Серийный убийца стал одним из последних в России, кого приговорили к смертной казни.

Действие сериала разворачивается во второй половине 1980-х годов на Рублевке. Уже в первой серии зрителей ждут жестокие убийства, совершенные хитроумным маньяком, который в качестве жертв выбирает мальчиков-подростков.

За расследование берется команда следователей — уважаемый специалист Козырев, его более прямолинейный напарник Боков и их неопытная коллега Добровольская. У них есть слабая зацепка — школьник, знакомый с одной из жертв.

Сериал «Фишер» состоит из восьми серий, свежие эпизоды будут выходить на Wink по средам, все серии станут доступны 29 марта.

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