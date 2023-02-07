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Кадыров назвал сроки завершения спецоперации на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Российская военная операция на территории Украины завершится до конца 2023 года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер дал соответствующий ответ в интервью министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву на вопрос о сроках возможного возобновления авиасообщения со странами Европы.

«До конца года спецоперация закончится. Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», — сказал Кадыров.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. На тот момент ее целями были провозглашены «демилитаризация и денацификация» Украины. В настоящее время официальные власти практически не употребляют эти термины.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...