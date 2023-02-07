Торчащие соски меняют восприятие женщин

Женщины с эрегированными сосками воспринимаются как менее умные, а также более беспорядочные в половых связях, выяснили американские ученые.

Исследователи показывали фотографии добровольцам, говорится в статье, опубликованной журналом Evolutional Behavioral Sciences. На половине изображений были женщины с торчащими сосками, на остальных — без них.

При этом все женщины были одеты. Выяснилось, что женщины с явно торчащими сосками воспринимались участниками эксперимента как менее умные, менее отягощенные моралью и более склонные к откровенно сексуальному поведению.

Участники мужского пола воспринимали женщин с торчащими сосками менее умными и более аморальными, чем добровольцы-женщины. В свою очередь, вторые в большей степени считали их склонными к сексуальным манипуляциям.