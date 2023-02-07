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Торчащие соски меняют восприятие женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщины с эрегированными сосками воспринимаются как менее умные, а также более беспорядочные в половых связях, выяснили американские ученые.

Исследователи показывали фотографии добровольцам, говорится в статье, опубликованной журналом Evolutional Behavioral Sciences. На половине изображений были женщины с торчащими сосками, на остальных — без них.

При этом все женщины были одеты. Выяснилось, что женщины с явно торчащими сосками воспринимались участниками эксперимента как менее умные, менее отягощенные моралью и более склонные к откровенно сексуальному поведению.

Участники мужского пола воспринимали женщин с торчащими сосками менее умными и более аморальными, чем добровольцы-женщины. В свою очередь, вторые в большей степени считали их склонными к сексуальным манипуляциям.

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olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...