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Изменились условия выдачи IT-ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Выдача ипотеки для IT-специалистов с 7 февраля стартовала на новых условиях, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Так, смягчены требования по зарплате и возрасту при получении льготной IT-ипотеки. Минимальную зарплату снизили со 150 тысяч рублей до 120 тысяч рублей в месяц для городов с населением более миллиона и со 100 тысяч рублей до 70 тысяч рублей для остальных регионов.

В Москве требование к зарплате — от 150 тысяч рублей в месяц. При расчете зарплаты будет учитываться доход как с основного места работы, так и по совместительству в другой аккредитованной компании. При этом определяться доход будет исходя из указанного в трудовом договоре места работы.

Изменилось требование к возрасту — выдавать ипотеку будут IT-специалистам от 18 до 50 лет, тогда как ранее возрастной интервал составлял от 22 до 44 лет. Работать нужно в аккредитованной Минцифры компании, при этом фирма не обязана пользоваться налоговыми льготами, как это требовалось раньше.

Срок сохранения льготной ставки для уволившегося из компании IT-специалиста увеличивается с трех до шести месяцев. При этом сама льготная ставка осталась прежней — 5%.

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Экономика #Квадраты
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