Шойгу назвал январские потери ВСУ

Украина за январь 2023 года потеряла в боях более 6 500 военнослужащих, а также 26 самолетов, семь вертолетов, 40 реактивных систем залпового огня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что ВСУ несут значительные потери, несмотря на беспрецедентную помощь со стороны западных стран. Цифры российских потерь Шойгу не озвучил.

«Только за первый месяц текущего года они составили более 6 500 военнослужащих, 26 самолетов, семь вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня», — уточнил он.

По его словам, группировки российских войск продолжают «перемалывать» все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.