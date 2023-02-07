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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу назвал январские потери ВСУ

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Украина за январь 2023 года потеряла в боях более 6 500 военнослужащих, а также 26 самолетов, семь вертолетов, 40 реактивных систем залпового огня, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что ВСУ несут значительные потери, несмотря на беспрецедентную помощь со стороны западных стран. Цифры российских потерь Шойгу не озвучил.

«Только за первый месяц текущего года они составили более 6 500 военнослужащих, 26 самолетов, семь вертолетов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня», — уточнил он.

По его словам, группировки российских войск продолжают «перемалывать» все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...