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Игра Hogwarts Legasy оказалась переполнена багами

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Hogwarts Legacy
Фото: © Avalanche Software

Предварительный релиз Hogwarts Legacy имеет массу технических неисправностей. В ранней версии присутствуют глитчи, баги и проблемы с отрисовкой. Обладатели Deluxe-издания, скачавшие игру до официального релиза, столкнутся с этими же проблемами.

Журналисты GameStar поиграли в раннюю версию Hogwarts Legacy и пришли к неутешительному мнению, что игра полна недоработок и плохо оптимизирована. Тестирование проводилось на системе с быстрым SSD-накопителем, 32 гигабайтами памяти, GeForce RTX 4090 и AMD Ryzen 9 7900X.

Самым заметным недостатком стали графические глитчи — часть картинки может замереть, а остальное изображение продолжить движение. Из-за этого появляется эффект наслаивания, кадры рассыпаются на фрагменты и выглядят плохо.

В игре множество багов. Персонажи могут не полностью отрисоваться, неестественно двигаться, внезапно взлетать или проваливаться под текстуры. Объекты загружаются «на лету» и не всегда целиком, особенно в людных местах, например, в Хогсмиде.

Не обошлось и без вылетов. Журналисты отметили высокую нагрузку на систему во время катсцен, что часто становилось причиной спонтанного закрытия игры. Иногда отрисовка кадра занимала больше секунды, что приводит к появлению пикселей на экране.

Проблемы наблюдаются с включенной трассировкой и без нее. Режим RTX даже пополняет список неполадок — рендер, отвечающий за отражения, может некорректно обрабатывать данные и выдавать неверные цвета, что бросается в глаза.

Журналисты из GameStar отметили, что обилие проблем обосновано отсутствие патча первого дня — игра выйдет только 10 февраля, и он еще не готов. На старте большинство ошибок, скорее всего, будут исправлены, но игроки, купившие deluxe-издание и предзагрузившие Hogwarts Legacy заранее, могут столкнуться с большим количеством неприятных ошибок.

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Топ комментариев

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...