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Энтузиаст создал дистрибутив Windows 11 для слабых ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Windows 11 на ноутбуке
Фото: © Windows / Unsplash License

Разработчик NTDev выпустил tiny11 — Windows 11 с заниженными системными требованиями. Его версия ОС работает с 2 Гб оперативной памяти и 8 Гб на жестком диске, в то время как оригинал требует минимум 4 Гб и 20 Гб, соответственно.

«Основанная на Windows 11 Pro 22H2, tiny11 имеет все необходимое для комфортной работы с компьютером без громоздкости и беспорядка стандартной установки Windows», — написал NTDev в Twitter.

Сократить объем занимаемого места удалось за счет удаления хранилища компонентов Windows (WinSxS) и других, более мелких, служб. Однако это привело к тому, что tiny11 не будет получать обновления автоматически и на нее невозможно установить новые языки. 

При этом NTDev отмечает, что базовые функции ОС сохранены, есть стандартные «Блокнот», «Калькулятор», Paint и инструменты специальных возможностей. Установить дополнительные программы можно из Microsoft Store — его разработчик не стал удалять.

Tiny11 можно загрузить из специального архива. ISO-образ доступен для скачивания напрямую или через торрент. Размер установочного файла составляет около 3 Гб.

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olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...