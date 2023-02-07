НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Apple разработает двустороннюю беспроводную зарядку для iPhone

Источник:
Sibnet.ru
313 2
Apple AirPods на iPhone
Фото: © Martin Sanchez / Unsplash License

Apple разрабатывает двустороннюю беспроводную зарядку. Она позволит заряжать другие устройства, просто поместив их на заднюю крышку iPhone.

По данным источников портала 9to5Mac, инженеры Apple продвигаются в разработке двусторонней беспроводной зарядки наряду с оптимизацией программного обеспечения для нее. Слухи о ее создании ходили еще со времен iPhone 11.

Cогласно документам Федеральной комиссии по связи (FCC), оборудование для двусторонней беспроводной зарядки уже было установлено в iPhone 12, но сама функция была неактивна. 

Полная реализация обратной беспроводной зарядки позволит iPhone заряжать любые аксессуары с поддержкой Qi. Можно будет восполнить энергию наушникам, часам или даже другим смартфонам, просто поместив их на заднюю крышку.

Пользователи назвали приемлемую скорость зарядки смартфона

Несмотря на оптимистичный настрой, источники 9to5Mac предупредили, что нет гарантии того, что функция появится в ближайшее время, более того, ее могут отменить из-за проблем с регуляцией нагрева и медленной скоростью зарядки.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Samsung представил новое поколение смартфонов и ноутбуков
Мобильные «заложники»: почему операторы поднимают тарифы
Президент Realme рассказал о 240‑ваттной зарядке
Россияне скупили восстановленные iPhone 7
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
02.02.23, 10:33
1041
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
1800
1
Если Wink не работает на Samsung: что делать?
Приложение Wink иногда отказывается запускаться или устанавливаться на телевизорах Samsung. Что делать?
02.01.23, 22:24
645
0
Как отключить требование обновления Windows в Google Chrome
Настройку достаточно провести однократно. После нее браузер не будет выводить сообщения о необходимости обновления ОС
07.12.22, 20:49
7941
0
Клавиатурные комбинации: как форматировать текст без мышки
Полезные сочетания клавиш работают практически во всех приложениях, которые работают с текстом — от самого популярного текстового редактора Microsoft Word до браузеров
09.11.22, 01:38
10249
1
Как выбрать
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
31.01.23, 09:20
1435
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
2730
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
3409
2
Как выбрать шуструю и удобную компьютерную мышку
За внешней простотой кроется серьезный технологичный механизм, от его типа, функционала и внутреннего устройства зависит не только качество передачи команд компьютеру, но и здоровье пользователя
21.12.22, 21:58
5461
1
Добавить памяти: как выбрать ОЗУ для компьютера
Приобретение комплектующих связано с некоторыми нюансами? и если не обращать на них внимание, то апгрейда не получится
06.12.22, 21:56
7385
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
Названы японские правила стройной фигуры
Эксперт посоветовала, как пить вино без вреда для здоровья
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?

velam

Ну я думаю за печеньки наши не продадуться на курилах.

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может

MuCbE

Я думаю Японии мешает последствия стирания этой Японии. Если они проведут референдум, то скорее пара...