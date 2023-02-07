Apple разработает двустороннюю беспроводную зарядку для iPhone

Apple разрабатывает двустороннюю беспроводную зарядку. Она позволит заряжать другие устройства, просто поместив их на заднюю крышку iPhone.

По данным источников портала 9to5Mac, инженеры Apple продвигаются в разработке двусторонней беспроводной зарядки наряду с оптимизацией программного обеспечения для нее. Слухи о ее создании ходили еще со времен iPhone 11.

Cогласно документам Федеральной комиссии по связи (FCC), оборудование для двусторонней беспроводной зарядки уже было установлено в iPhone 12, но сама функция была неактивна.

Полная реализация обратной беспроводной зарядки позволит iPhone заряжать любые аксессуары с поддержкой Qi. Можно будет восполнить энергию наушникам, часам или даже другим смартфонам, просто поместив их на заднюю крышку.

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Несмотря на оптимистичный настрой, источники 9to5Mac предупредили, что нет гарантии того, что функция появится в ближайшее время, более того, ее могут отменить из-за проблем с регуляцией нагрева и медленной скоростью зарядки.