Фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, борющемуся с пневмонией, ампутировали обе стопы.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы. Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки», — цитирует ТАСС источник.

По его данным, фигурист в сознании. Его общее состояние улучшается, но он продолжает находиться в реанимации.

Костомаров был в тяжелом состоянии госпитализирован с пневмонией 10 января. Две недели он провел на аппарате ЭКМО. Сообщалось, что у фигуриста сепсис и проблемы с кровообращением.

Костомарову 45 лет. Он вместе с Татьяной Навкой выиграл Олимпиаду 2006 года в Турине. Пара дважды становилась чемпионами мира, трижды — чемпионами Европы, побеждала в финале серии Гран-при. После завершения спортивной карьеры Костомаров выступал в ледовых шоу и на телевидении.