Павильон для японских макак построят в Новосибирске

Павильон для японских макак построят в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, сообщил во вторник журналистам директор Андрей Шило.

«Начнем с этого года строительство комплекса "Азия". Будет теплый и большой уличный вольер с элементами благоустройства, он будет полностью открытым. Это моя мечта детства», — сказал Шило.

Он описал картину, как макаки будут сидеть в подогреваемом водоеме под падающим снегом. Именно так они проводят морозы в естественной среде обитания.

Проект павильона для японских макак

Фото: © предоставлено Новосибирским зоопарком имени Ростислава Шило