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Павильон для японских макак построят в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Павильон для японских макак построят в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, сообщил во вторник журналистам директор Андрей Шило.

«Начнем с этого года строительство комплекса "Азия". Будет теплый и большой уличный вольер с элементами благоустройства, он будет полностью открытым. Это моя мечта детства», — сказал Шило.

Он описал картину, как макаки будут сидеть в подогреваемом водоеме под падающим снегом. Именно так они проводят морозы в естественной среде обитания.

Проект павильона для японских макак
Проект павильона для японских макак
Фото: © предоставлено Новосибирским зоопарком имени Ростислава Шило

По словам директора зоопарка, сначала надо построить вольер, а затем запросить самих макак в Японии. В вольере смогут размещаться около 11 особей, но для начала в нем поселят семью макак — около 3-5.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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