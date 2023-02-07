Павильон для японских макак построят в Новосибирске

Павильон для японских макак построят в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило, сообщил во вторник журналистам директор Андрей Шило.
«Начнем с этого года строительство комплекса "Азия". Будет теплый и большой уличный вольер с элементами благоустройства, он будет полностью открытым. Это моя мечта детства», — сказал Шило.
Он описал картину, как макаки будут сидеть в подогреваемом водоеме под падающим снегом. Именно так они проводят морозы в естественной среде обитания.
Проект павильона для японских макак
По словам директора зоопарка, сначала надо построить вольер, а затем запросить самих макак в Японии. В вольере смогут размещаться около 11 особей, но для начала в нем поселят семью макак — около 3-5.