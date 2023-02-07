НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новосибирский зоопарк поднимет цену на билеты

Источник:
Sibnet.ru
383 0
Новосибирский зоопарк
Фото: © Sibnet.ru

Стоимость взрослых билетов в Новосибирске зоопарке вырастет в этом году и достигнет 500 рублей, сообщил во вторник журналистам директор зоопарка Андрей Шило.

«Поднятие стоимости взрослого билета с 1 марта или апреля будет на 100 рублей, до 500 рублей», — сказал Шило.

Детский билет (с 7 до 16 лет) будет стоить столько же — 200 рублей, детям до 7 лет — бесплатно. Также стоимость билета составит 200 рублей для студентов, пенсионеров и инвалидов 2-й группы.

В 2022 году Новосибирскому зоопарку исполнилось 75 лет. В честь этого был запущен новый комплекс вольеров для медведей.

Еще по теме
Мэр Омска увидел ЛГБТ‑пропаганду в цветных голубях
Почта России запустила в Новосибирске доставку посылок за час
Экс‑глава Уральской республики предложил сделать Новосибирск столицей
Первые 16 домов появятся в Норильске по программе реновации
смотреть все
Жизнь #Город #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
Названы японские правила стройной фигуры
Эксперт посоветовала, как пить вино без вреда для здоровья
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия начала распродажу резервного золота
Япония пожелала Курилы и мирный договор с Россией
Минобороны улучшит форму для военных по опыту СВО
Байден нашел отговорку нежеланию передавать F‑16 Украине
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
48
Зеленский отказался сдавать Артемовск
40
Медведев пригрозил Украине ударами возмездия
38
СМИ узнали, что США предлагали России 20% территории Украины
38
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
22
Пригожин обратился к Зеленскому с просьбой