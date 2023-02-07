Новосибирский зоопарк поднимет цену на билеты

Стоимость взрослых билетов в Новосибирске зоопарке вырастет в этом году и достигнет 500 рублей, сообщил во вторник журналистам директор зоопарка Андрей Шило.

«Поднятие стоимости взрослого билета с 1 марта или апреля будет на 100 рублей, до 500 рублей», — сказал Шило.

Детский билет (с 7 до 16 лет) будет стоить столько же — 200 рублей, детям до 7 лет — бесплатно. Также стоимость билета составит 200 рублей для студентов, пенсионеров и инвалидов 2-й группы.

В 2022 году Новосибирскому зоопарку исполнилось 75 лет. В честь этого был запущен новый комплекс вольеров для медведей.