Белая медведица Герда снова стала мамой в Новосибирском зоопарке

Белая медведица Герда снова родила двойню в Новосибирском зоопарке, сообщил во вторник журналистам директор зоопарка Андрей Шило.

«У Герды родилась двойня. Она уже больше месяца выкармливает детенышей. Они выходят в марте», — сказал Шило. Пол медвежат еще не известен.

Герда стала мамой в четвертый раз. Первенцем в 2013 году была медведица Шилка, следующий медвежонок, Ростик, у пары появился через два года.

Белые медведи-двойняшки Норди и Шайна родились у Герды в 2018 году. Они еще живут в Новосибирском зоопарке.

Шилку, когда ей было около двух лет, отправили в Японию. Там она тоже родила двойню. Ростик переехал жить в Китай в возрасте трех лет.