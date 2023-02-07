Россия в разы нарастила выпуск снарядов «Краснополь» для СВО

Российская оборонная промышленность в несколько раз увеличила производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», которые должны стать одним из средств уничтожения западных танков в зоне СВО.

«Высокая точность снарядов "Краснополь" позволяет поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, например танки, что неоднократно доказано в боевых условиях на практике», — сказал РИА Новости источник.

По его словам, в частности, «данные снаряды можно успешно использовать для уничтожения танков НАТО Abrams и Leopard, которые должны быть поставлены Украине».

«Краснополь» калибра 152 миллиметра имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории выполняется аэродинамическими рулями.

Снаряд позволяет добиться прямого попадания в объект, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы составляет до 25 километров.