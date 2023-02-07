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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия в разы нарастила выпуск снарядов «Краснополь» для СВО

Источник:
РИА Новости
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Российская оборонная промышленность в несколько раз увеличила производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», которые должны стать одним из средств уничтожения западных танков в зоне СВО.

«Высокая точность снарядов "Краснополь" позволяет поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, например танки, что неоднократно доказано в боевых условиях на практике», — сказал РИА Новости источник.

По его словам, в частности, «данные снаряды можно успешно использовать для уничтожения танков НАТО Abrams и Leopard, которые должны быть поставлены Украине».

Российский управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь»
Российский управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

«Краснополь» калибра 152 миллиметра имеет полуактивную лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории выполняется аэродинамическими рулями.

Снаряд позволяет добиться прямого попадания в объект, отклонение от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы составляет до 25 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

GammiPluh

Возможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может

olegsbeglov

А мир никто не хочет как-нибудь сделать?