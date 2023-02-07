Человеческая цивилизация, скорее всего не сформировалась бы без способности вида сопереживать и помогать ближнему. И хотя агрессия присуща человеку, злые одиночки чаще всего обречены на вымирание.
Ученые, исследующие поведения приматов, предполагают, что у предка человека были навыки, которые позволили развиться интеллекту и создать сложную социальную структуру. В качестве таких предпосылок рассматривают социальность, объяснила главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Марина Бутовская.
Даже у обезьян социальные структуры достаточно хорошо сформированы, они осведомлены о родственниках, узнают их внешне и по голосу. В наблюдениях за поведением животных видно, что их социальность представлена миролюбием, кооперацией, способностью оказывать взаимопомощь другим, поддержкой, заботой, эмпатией.
А человеческое общество, конечно, устроено куда сложнее. Хотя, вероятно, homo sapiens — не самый добрый вид.
Добрые или злые?
Так, во время работы по сопоставлению типов травм у неандертальцев и раннепалеолитических сапиенсов ученые выявляли разные виды травм.
«Я была изумлена тому, что у неандертальцев травмы большей частью реконструируются как результат конфликта людей, стоящих друг напротив друга. А у ранних сапиенсов мы видим превалирование травм со спины: человеку наносят удар в тот момент, когда он его не ожидает», — цитирует «Научная Россия» директора музея и института антропологии МГУ Александру Бужилову.
Агрессивное поведение присуще и приматам, наиболее «родственным» современным людям. Но чаще всего они проявляют воинственные настроения, конфликтуя группами.
«Например, у шимпанзе, одно сообщество может конфликтовать с соседним. Такие контакты могут иметь нейтральный характер, но могут приводить и к конфликтам и даже убийствам представителей соседнего сообщества», — отметила Бутовская.
Люди, как и их далекие «родственники»-приматы, агрессивны до сих пор, но далеко не во всех ситуациях. Научные изыскания указывают на то, что люди с самого начала своего развития поддерживали друг друга, помогали ближнему, создавая общественный взаимоотношения и устанавливая правила. А агрессивные одиночки часто были обречены на вымирание.
НевезучийБольной, вы забыли принять галоперидол.
GammiPluhВозможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели
GammiPluhЕму ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может
olegsbeglovА мир никто не хочет как-нибудь сделать?