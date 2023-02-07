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Стартовали съемки «Новых звезд в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Съемки нового экстремально-приключенческого шоу «Новые звезды в Африке» начались в ЮАР, в проекте у участников не будет никакой еды, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

В основных испытаниях звезды будут зарабатывать монеты, которые смогут потратить на свое усмотрение. В проекте появится киоск с ассортиментом того, что можно купить на выигранные деньги. Еда будет разной в зависимости от событий, происходящих в лагере.

После каждого испытания звездам предстоит принять решение о судьбе общего бюджета. Муки выбора и разные мнения участников только добавят в шоу остроты. 

«Зрителей ждет абсолютно новое шоу с новыми звездами и новыми правилами. В лагере не будет ничего: ни еды, ни посуды, шоу будет жестким и интересным. Звезд ждут неожиданные испытания!» — цитирует пресс-служба ТНТ продюсера шоу «Звезды в Африке» Лику Бланк.

Реалити-шоу «Новые звезды в Африке» покажут на ТНТ весной. Имена участников пока не раскрываются.

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