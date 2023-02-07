Байден нашел отговорку нежеланию передавать F‑16 Украине

Президент США Джо Байден объяснил свое нежелание передавать Украине истребители F-16 тем, что их «следует оставить в Соединенных Штатах».

Журналисты на пресс-конференции задали Байдену вопрос о том, почему он выступает против отправки Украине F-16. «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — цитирует ТАСС ответ Байдена.

Американский президент ранее заяивил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Но СМИ со скептицизмом отнеслись к этому заявлению. Их источники в военных кругах «предвидят потенциальное одобрение» передачи самолетов.

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что передача все более мощных вооружений Киеву Вашингтоном только обостряет конфликт на Украине.

Антонов назвал «абсолютным безумством» перспективу поставок на Украину истребителей.