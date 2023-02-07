НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден нашел отговорку нежеланию передавать F‑16 Украине

Источник:
ТАСС
425 2

Президент США Джо Байден объяснил свое нежелание передавать Украине истребители F-16 тем, что их «следует оставить в Соединенных Штатах».

Журналисты на пресс-конференции задали Байдену вопрос о том, почему он выступает против отправки Украине F-16. «Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно иная ситуация», — цитирует ТАСС ответ Байдена.

Американский президент ранее заяивил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. Но СМИ со скептицизмом отнеслись к этому заявлению. Их источники в военных кругах «предвидят потенциальное одобрение» передачи самолетов.

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что передача все более мощных вооружений Киеву Вашингтоном только обостряет конфликт на Украине.

Антонов назвал «абсолютным безумством» перспективу поставок на Украину истребителей.

Тема: Военная операция на Украине
Минобороны улучшит форму для военных по опыту СВО
Арестович предсказал раздел Украины по корейскому сценарию
Стало известно об обещании Путина не убивать Зеленского
Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для украинских войск
смотреть все
Оборона #Военная политика #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ядро Земли остановилось: человечеству стоит паниковать?
Die Welt объяснила неизбежность поражения Украины
Названы японские правила стройной фигуры
Эксперт посоветовала, как пить вино без вреда для здоровья
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

GammiPluh

Возможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может