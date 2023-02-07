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Япония пожелала Курилы и мирный договор с Россией

Источник:
ТАСС
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида
Фото: 内閣官房内閣広報室 / CC BY 4.0

Япония, несмотря на резкое охлаждение отношений с Россией, хотела бы заключить с ней мирный договор, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на митинге, посвященном «возвращению северных территорий» — так японцы называют российские Южные Курилы.

«Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключен мирный договор», — цитирует ТАСС Кисиду.

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По его словам, сейчас «японо-российские отношения находятся в тяжелом положении в связи с агрессией России на Украине». «Но правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», — отметил Кисида.

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил.

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Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

GammiPluh

Возможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может