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Излишки зерна скопились в хранилищах России

Источник:
Sibnet.ru
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Уборка урожая в Новосибирской области
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Рекордный урожай зерна и логистические сложности из-за санкций привели к скоплению запасов в России. Ряд аналитиков говорит о негативных последствиях «затоваривания», другие, напротив, указывают на выгоду.

В 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерна — 153,8 миллиона тонн, гласят данные Росстата. Но экспорт зерна в течение почти всего 2022 года отставал от среднегодовых значений из-за санкций и проблемами с транспортировкой.

«В текущих ценах в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы на сумму около 260 миллиардов рублей. Для того чтобы данная цифра не выросла еще больше, России необходимо будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, — более 4 миллионов тонн», — цитирует РБК эксперта «Яков и партнеры» Алексея Порошкина.

Повышенный уровень запасов, добавил он, в производственной практике всех отраслей — источник потерь и рисков. Затраты на хранение зерна «съедают» ощутимую долю маржи, хранить его становится невыгодно. 

Однако по словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, никаких рисков долгосрочного хранения зерна нет, так как срок хранения пшеницы составляет минимум пять лет, а Россия израсходует излишки в ближайшие год-два. Это обеспечит ритмичный экспорт на стыке сезонов и нивелирует планируемое снижение урожая в следующем сельхозгоду.

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Топ комментариев

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

GammiPluh

Возможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может