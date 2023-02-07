Победитель, выигравший главный приз новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото» в 1 миллиард рублей, до сих пор не обратился за ним, сообщила пресс-служба государственных лотерей «Столото».

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» состоялся 1 января 2023 года уже в шестой раз. Обладателем главного приза в размере 1 миллиард рублей стал человек из Нижнего Новгорода.

Билет, выигравший главный приз, был приобретен в подарочном наборе из пяти билетов на розыгрыш «Новогоднего миллиарда» в фирменной точке продаж крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

По данным «Столото», это первый случай в истории розыгрышей «Новогоднего миллиарда», когда обладатель главного приза не оформил выигрыш в течение первого месяца после тиража. При этом 67% миллионеров «Новогоднего миллиарда» свои выигрыши уже оформили.