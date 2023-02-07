Победитель, выигравший главный приз новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото» в 1 миллиард рублей, до сих пор не обратился за ним, сообщила пресс-служба государственных лотерей «Столото».
Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» состоялся 1 января 2023 года уже в шестой раз. Обладателем главного приза в размере 1 миллиард рублей стал человек из Нижнего Новгорода.
Билет, выигравший главный приз, был приобретен в подарочном наборе из пяти билетов на розыгрыш «Новогоднего миллиарда» в фирменной точке продаж крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».
По данным «Столото», это первый случай в истории розыгрышей «Новогоднего миллиарда», когда обладатель главного приза не оформил выигрыш в течение первого месяца после тиража. При этом 67% миллионеров «Новогоднего миллиарда» свои выигрыши уже оформили.
DisobedientЦитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...
НевезучийБольной, вы забыли принять галоперидол.
GammiPluhВозможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели
GammiPluhЕму ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может