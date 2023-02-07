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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Выигравший «Новогодний миллиард» потерялся

Источник:
Sibnet.ru
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Победитель, выигравший главный приз новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото» в 1 миллиард рублей, до сих пор не обратился за ним, сообщила пресс-служба государственных лотерей «Столото».

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» состоялся 1 января 2023 года уже в шестой раз. Обладателем главного приза в размере 1 миллиард рублей стал человек из Нижнего Новгорода.

Билет, выигравший главный приз, был приобретен в подарочном наборе из пяти билетов на розыгрыш «Новогоднего миллиарда» в фирменной точке продаж крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото».

По данным «Столото», это первый случай в истории розыгрышей «Новогоднего миллиарда», когда обладатель главного приза не оформил выигрыш в течение первого месяца после тиража. При этом 67% миллионеров «Новогоднего миллиарда» свои выигрыши уже оформили.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

GammiPluh

Возможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели

GammiPluh

Ему ничего не грозит, поэтому у глумится на публику как может