Глава Чечни Рамзан Кадыров задумался о возможной денацификации и демилитаризации Польши после завершения спецоперации на Украине.

«В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать демилитаризировать следующую страну?», — написал Кадыров в своем телеграм канале.

По его словам, теперь и Варшава будет клянчить вооружение у Штатов. «Ведь после Украины на карте Польша!» «Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши», — отметил Кадыров.

«Так что поляки вовремя спохватились», — добавил глава Чечни. Он напомнил, что в Польше намечен Марш автономии Силезии. «По мне, так этот регион Польши заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь», — заключил глава Чечни.