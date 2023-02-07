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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Арестович предсказал раздел Украины по корейскому сценарию

Источник:
РБК
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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович предсказал раздел Украины на две части по корейскому сценарию после завершения боевых действий в стране.

Военные действия могут закончиться не так, как этого ждет Киев, приводит РБК мнение Арестовича. «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — считает экс-советник.

Это случится не потому, что «коварные американцы не дают оружие или затягивают», а потому, что «для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории», чего у Киева нет и в ближайший год не будет, пояснил экс-советник.

Западу остается «создавать Южную Корею с гарантиями», полагает Арестович. В начале января секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов утверждал, что Россия намерена предложить Украине «корейский вариант» урегулирования конфликта.

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Южную Корею.

Тема: Военная операция на Украине
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