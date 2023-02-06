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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Обновлен список профессий для альтернативной воинской службы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд скорректировал список профессий для альтернативной воинской службы, его пополнили 25 новых рабочих специальностей и 22 должности служащих. Всего перечень включает 150 профессий, сообщает пресс-служба министерства.

Так, в список попали дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, слесарь, станочник широкого профиля, стропальщик, токарь, тракторист-машинист, швея, электрогазосварщик.

В список также внесены 22 новые должности служащих: инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженер по сварке, специалист по защите информации, химик, специалист по реабилитации инвалидов, судебно-медицинский эксперт, зубной техник, медицинский психолог, хореограф, дизайнер.

Одновременно из перечня исключены семь рабочих профессий: гардеробщик, курьер, обувщик по ремонту обуви, почтальон, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, стеклопротирщик.

Также из списка удалены 15 должностей служащих: агрохимик, администратор, администратор вычислительной сети, артист, воспитатель профессионально-технического учебного заведения, кардиоревматолог, врач-лаборант, инструктор по труду, концертмейстер, микробиолог, музыкальный руководитель, преподаватель-организатор, техник, экономист по планированию, экспедитор по перевозке грузов.

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Топ комментариев

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

GammiPluh

Возможно мы и передадим, даже везти не нужно будет - на ракетах же есть двигатели

Nik3316

самое главное не запуск, а сколько он проедет в мороз с включенной электро печкой и обмороженными батареями...