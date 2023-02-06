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Силуанов оценил надежность цифрового рубля

Источник:
Sibnet.ru
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Bitcoin, Биткойн, виртуальная валюта
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Цифровой рубль будет «абсолютно надежной» формой валюты, для российского бюджета он представляет особый интерес из-за своей прозрачности, заявил министр финансов Антон Силуанов в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале.

Министр отметил, что надежность цифрового рубля основана на том, что его эмитент — Центральный банк. По сравнению с коммерческими банками, государство гарантирует стопроцентный уровень надежности, подчеркнул Силуанов.

Проект по развитию цифрового рубля стартовал в конце 2021 года. Сейчас идут испытания платформы, в которых участвуют 15 российских банков. В 2023 году планируется начать тестирование операций на реальном цифровом рубле.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, которая будет выпущена Банком России в дополнение к наличному и безналичному рублю. Для проведения операций с цифровым рублем понадобится цифровой кошелек.

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Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.