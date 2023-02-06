Силуанов оценил надежность цифрового рубля

Цифровой рубль будет «абсолютно надежной» формой валюты, для российского бюджета он представляет особый интерес из-за своей прозрачности, заявил министр финансов Антон Силуанов в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале.

Министр отметил, что надежность цифрового рубля основана на том, что его эмитент — Центральный банк. По сравнению с коммерческими банками, государство гарантирует стопроцентный уровень надежности, подчеркнул Силуанов.

Проект по развитию цифрового рубля стартовал в конце 2021 года. Сейчас идут испытания платформы, в которых участвуют 15 российских банков. В 2023 году планируется начать тестирование операций на реальном цифровом рубле.

Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты, которая будет выпущена Банком России в дополнение к наличному и безналичному рублю. Для проведения операций с цифровым рублем понадобится цифровой кошелек.