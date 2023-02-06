Сервисы «Яндекса» перестали работать

Пользователи пожаловались на сбои в работе сервисов «Яндекса» — в частности, недоступны оказались «Поиск», «Музыка», «Карты». Также перестала работать контентная платформа «Дзен».

Так, некоторое время у части пользователей сервисы «Яндекса» не открывались или работали с ошибками. Периодически некоторым пользователям выдавалось сообщение об отсутствии соединения с сервером.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении пресс-службы компании.