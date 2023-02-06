Бывший советник Пентагона предрек распад НАТО

Если переговоры по Украине не начнутся в ближайшее время, НАТО ждет распад, спрогнозировал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Если мы не начнем быстрые переговоры, это уничтожит НАТО», — сказал он в интервью каналу Redacted News. Макгрегор напомнил, что НАТО создавали как оборонительный альянс, он не предназначен для наступательных операций.

Бывший советник спрогнозировал, что если США начнут еще сильнее давить на союзников, рассчитывая на поступление дополнительной помощи в адрес Украины, то альянс попросту развалится.

Ведущий выпуска Redacted News Клейтон Моррис обратил в этой связи внимание на отношения с НАТО страны-члена Турции, которая пытается посредничать между Россией и Украиной и заблокировала принятие в альянс Швеции и Финляндии.