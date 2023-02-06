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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бывший советник Пентагона предрек распад НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Армия США и НАТО
Фото: © U.S. Department of Defense

Если переговоры по Украине не начнутся в ближайшее время, НАТО ждет распад, спрогнозировал бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Если мы не начнем быстрые переговоры, это уничтожит НАТО», — сказал он в интервью каналу Redacted News. Макгрегор напомнил, что НАТО создавали как оборонительный альянс, он не предназначен для наступательных операций.

Бывший советник спрогнозировал, что если США начнут еще сильнее давить на союзников, рассчитывая на поступление дополнительной помощи в адрес Украины, то альянс попросту развалится.

Ведущий выпуска Redacted News Клейтон Моррис обратил в этой связи внимание на отношения с НАТО страны-члена Турции, которая пытается посредничать между Россией и Украиной и заблокировала принятие в альянс Швеции и Финляндии.

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Топ комментариев

vn_dovgal

Уходить надо вовремя, красиво, победителем, а не вот так...

Disobedient

Цитата(Иркут 69 @ 5.2.2023, 18:39) Ты бы так за отечественные демографические проблемы переживал.А я...

Невезучий

Больной, вы забыли принять галоперидол.

Wolf Hound

Не удивительно даже,к сожалению.