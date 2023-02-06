Офис Зеленского выступил против любого перемирия с Россией

Любая уступка России будет означать капитуляцию, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киеву не нужно перемирие с Москвой.

«Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет лишь к следующему этапу войны в Украине»,— написал Подоляк в своем телеграм-канале.

Подоляк в начале января выступил против рождественского перемирия, которое предложил ввести президент России Владимир Путин. Он назвал инициативу российского лидера «лицемерием».

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января заявил, что не будет вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В качестве единственного условия для мирного урегулирования он называл вывод российских войск с украинских территорий.