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Новое мощное землетрясение произошло в Турции

Источник:
ТАСС
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Фото: Mahmut Bozarslan

Новое землетрясение зафиксировано в центральной части Турции, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его магнитуду в 7,7. Кроме того, землетрясение ощущалось в Сирии.

Это уже второе землетрясение в Турции и Сирии за последние сутки. Первое произошло ночью 6 февраля возле города Газиантеп, где проживает более 1 миллиона человек. Его магнитуда составила 7,8.

В результате землетрясения в двух странах погибли более 1200 человек, число пострадавших превышает 6 тысяч. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что это было крупнейшее землетрясение в стране с 1939 года. В стране обрушились как минимум 2,8 тысячи зданий.

Анкара уже получила предложения по оказанию помощи от более 45 стран, в том числе от России. МЧС России уже подготовило два Ил-76 со спасателями для отправки в Турцию.

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ЧП #Происшествия
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